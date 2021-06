CSU-Sommerklausur mit Söder und Laschet in Kloster Seeon

Rund zwei Monate vor der Bundestagswahl wollen sich die CSU-Bundestagsabgeordneten Mitte Juli zur Klausur im oberbayerischen Kloster Seeon treffen. Das kündigte am Montag nach Angaben von Teilnehmern CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt bei einer Videokonferenz des CSU-Vorstands an. An der Sommerklausur am 14. und 15. Juli würden auch die Chefs von CSU und CDU teilnehmen. "Ich freue mich, dass wir mit Markus Söder und Armin Laschet auf unserer Klausur ein Signal der Geschlossenheit der Union senden können. Das ist ein wichtiger Impuls für die Bundestagswahl", sagte Dobrindt dem Vernehmen nach.

07. Juni 2021 - 12:59 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Armin Laschet schaut in die Kamera. © Michael Kappeler/dpa/Archivbild