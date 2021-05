CSU-Programmkonferenz mit Söder und Grußwort von Laschet

Es ist der erste gemeinsame Auftritt von Markus Söder und Armin Laschet seit dem Machtkampf um die Unions-Kanzlerkandidatur - nur virtuell, aber öffentlich: Die beiden Vorsitzenden von CSU und CDU werden an diesem Donnerstagabend bei einer CSU-Programmkonferenz sprechen. Den Auftakt machen Söder und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt. Dann folgt ein Grußwort Laschets, der dafür live zugeschaltet wird, wie die CSU am Dienstag in München mitteilte. Darüber hatte der "Spiegel" zuvor berichtet.

18. Mai 2021 - 16:41 Uhr | dpa

CSU-Chef Markus Söder und CDU-Chef Armin Laschet. © Michael Kappeler/dpa/Archiv