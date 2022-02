CSU plant Aschermittwoch 2022 mit 200 Gästen und Söder

Beim politischen Aschermittwoch der CSU sollen trotz der derzeit stark steigenden Corona-Infektionszahlen bis zu 200 Zuschauer zugelassen werden. Anders als im vergangenen Jahr werde der Aschermittwoch 2022 "keine One-Man-Show", bei der der Parteivorsitzende alleine in Kameras schaue, sagte CSU-Chef Markus Söder am Montag nach einer Videoschalte des Parteivorstands in München. Es sei ein abgespecktes Format mit 150 bis 200 Gästen unter einem strengen Hygienekonzept möglich, auch um zu zeigen, wie Bayern nach Corona die Zeit gestalten wolle.

07. Februar 2022 - 14:02 Uhr | dpa

Das Logo der CSU ist an der CSU-Parteizentrale zu sehen. © Sven Hoppe/dpa/Symbolbild

München Generalsekretär Markus Blume betonte, Ziel sei, nach der Pandemie neuen Schwung in die Partei und ins Land zu bringen. "Der Aschermittwoch wird unser Kick-off sein für ein neues Bayerngefühl."