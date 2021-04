CSU-Landtagsfraktion will Mitgliederbefragung in K-Frage

Im Rennen um einen Kanzlerkandidaten der Unionsparteien hat der CSU-Fraktionschef im bayerischen Landtag, Thomas Kreuzer, eine Mitgliederbefragung verlangt. "Die Entscheidung über den Kanzlerkandidaten ist nicht nur für die Union, sondern für das ganze Land entscheidend. Deshalb muss sie auf eine möglichst breite Basis gestellt werden und es verbietet sich, dass dies in engen Führungszirkeln entschieden wird", sagte Kreuzer am Montag in München.

12. April 2021 - 17:01 Uhr | dpa

Thomas Kreuzer, Fraktionsvorsitzender der CSU im Bayerischen Landtag. © Sven Hoppe/dpa