CSU-Fraktion verkürzt Klausur wegen Coronavirus

Landtag statt Kloster: Wegen der steigenden Corona-Infektionszahlen hat die CSU-Landtagsfraktion ihre traditionelle Herbstklausur Mitte September um einen Tag verkürzt. Zudem soll das Zusammentreffen nicht wie geplant im fränkischen Kloster Banz in Bad Staffelstein stattfinden sondern „in reduzierter Form” im Plenarsaal des Landtags, teilte die Fraktion am Montag in München mit.

31. August 2020 - 17:39 Uhr | dpa

Bierkrug mit CSU-Fähnchen. © Tobias Hase/dpa/Archivbild