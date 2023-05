CSU bewegt sich bei Umfrage Richtung Alleinregierung

Die CSU kann fünf Monate vor der Landtagswahl in Bayern in der Wählergunst zulegen und rückt um wenige Prozentpunkte an eine mögliche absolute Mehrheit im Parlament heran. Laut einer Umfrage des Instituts Civey im Auftrag der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag) würden derzeit 43 Prozent der Bayern die Partei von Ministerpräsident Markus Söder wählen, das ist ein Prozentpunkt mehr als im April. Laut der Umfrage wären aktuell für eine absolute Mehrheit der Sitze im Landtag etwa 45 Prozent erforderlich - weil einige Parteien an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern.

13. Mai 2023 - 08:17 Uhr | dpa

Markus Söder, Bayerns Ministerpräsident, spricht beim Patronatstag der bayerischen Gebirgsschützen. © Uwe Lein/dpa/Archivbild