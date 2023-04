"Corona-Tal überwunden": Zwei Millionen Museumsbesucher

Nach dem Besucher-Tief der Corona-Pandemie hat es im vergangenen Jahr wieder deutlich mehr Menschen in die staatlichen Museen in Bayern gezogen. Mit mehr als zwei Millionen Besuchern begrüßten die Museen insgesamt mehr als doppelt so viele Gäste wie im Jahr 2021, wie das Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst am Mittwoch in München mitteilte. Besonders beliebt waren demnach die Pinakothek der Moderne, die Alte Pinakothek sowie die Staatlichen Antikensammlungen und die Glyptothek in der Landeshauptstadt.

05. April 2023 - 13:01 Uhr | dpa

Markus Blume (CSU), Wissenschaftsminister von Bayern, spricht. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild