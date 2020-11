Corona schlägt verzögert auf Immobilien durch

Die Folgen der Corona-Krise werden nach Einschätzung der Deutschen Pfandbriefbank (pbb) erst in Zukunft voll auf den Gewerbeimmobilienmarkt durchschlagen. Die Pandemie und ihre makroökonomischen Folgen würden zusammen mit "säkularen Effekten" wie dem Trend zu Online-Einkauf und Home Office "mit einiger Zeitverzögerung zu gravierenden Anpassungen auf den Immobilienmärkten führen", sagte Vorstandschef Andreas Arndt am Mittwoch voraus. "Hauptsorgenpunkte bleiben Hotels und Retail (Einzelhandel".

München

Die Hotelbranche werde sich voraussichtlich erst weit ins Jahr 2022 hinein wieder einigermaßen erholt haben, sagte Arndt. Die Pfandbriefbank ist ein großer Finanzierer von Gewerbeimmobilien in Deutschland und auch in mehreren Auslandsmärkten aktiv, darunter in den USA. "Wir bleiben in jeder Hinsicht vorsichtig", sagte Arndt.

Für sich selbst erwartet die Pfandbriefbank in diesem Jahr ein "solides Ergebnis", auch wenn Arndt nach wie vor keine Prognose abgab. Die Pfandbriefbank machte deutlich weniger Neugeschäft: nur noch 4,4 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten, fast 3 Milliarden weniger als im gleichen Zeitraum 2019.

Doch die verbleibenden Finanzierungen bringen dafür laut Vorstandschef höhere Renditen. Wegen höherer Ausfallrisiken hat die Bank aber auch ihre Risikovorsorge kräftig erhöht. In den ersten neun Monaten hat die pbb dafür 84 Millionen Euro zusätzlich zurückgelegt, mehr als achtmal so viel wie im Vorjahreszeitraum.

Im dritten Quartal steigerte die Deutsche Pfandbriefbank ihren Vorsteuergewinn im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zwar um sieben Prozent auf 75 Millionen Euro. Doch der Überschuss sank wegen höherer Steuerzahlungen um 14 Prozent auf 48 Millionen Euro.