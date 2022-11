Corona ist kein Bremsklotz mehr: Halligalli bei Narren

Omikron nervt die Narren zwar immer noch - aber zum Start in die Faschingssession gibt es erstmal keine Corona-Auflagen. Eingefleischte freuen sich schon auf die traditionellen Umzüge und Prunksitzungen in den Fastnachtshochburgen.

Fränkische Narren starten in die Faschingssaison.

Würzburg/München

Personalsorgen, der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und die gestiegenen Energiekosten machen zwar auch vor dem Fasching nicht halt: Dennoch wollen sich Bayerns Narren die Faschingslaune nicht länger trüben lassen. Am Freitag, dem 11.11. um 11.11 Uhr, beginnt für die Karnevalisten und Faschingsvereine traditionell die Halligalli-Zeit.

Die Kostüme bleiben allerdings zumeist im Schrank, erstmal müssen die Prinzenpaare ins Amt gehoben werden, etwa in Würzburg. Die traditionelle Proklamation des neuen Prinzenpaares auf dem Sternplatz soll pünktlich um 11.11 Uhr beginnen. In München will der Karnevalsverein Narrhalla das offizielle Prinzenpaar der Landeshauptstadt auf dem Viktualienmarkt vorstellen.

Bis zu den Höhepunkten des bayerischen Faschings mit den bunten Umzügen im Februar ist es noch etwas hin: In Nicht-Corona-Jahren kamen Hunderttausende Zuschauerinnen und Zuschauer etwa nach Nürnberg, Würzburg, Bayreuth und Bamberg. Im vergangenen Februar hatten die Infektionszahlen im dritten Corona-Jahr dem närrischen Treiben allerdings ein jähes Ende bereitet, viele Umzüge fielen aus.