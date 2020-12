Corona-Debatte: Aigner wünscht sich "Anstand und Empathie"

Zum offiziellen Abschluss des Sitzungsjahres 2020 im bayerischen Landtag hat Parlamentspräsidentin Ilse Aigner (CSU) die Menschen zum Durchhalten in der Corona-Krise aufgerufen. Auch 2021 werde die Bewältigung der Krise im Mittelpunkt stehen, sagte sie am Freitag in ihren Schlussworten vor der Winterpause. "Es ist zwar noch ein schwieriger Weg, aber wir haben die Hoffnung, dass ein Ende in Sicht ist."

10. Dezember 2020 - 16:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen