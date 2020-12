Corona-Ausbruch in Heim: Ermittlungen werden eingestellt

Nach einem Corona-Ausbruch in einem Heim in Großwallstadt (Landkreis Miltenberg) mit acht Todesfällen will die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen einstellen. Man habe nicht feststellen können, wie sich die Heimbewohner infizierten, teilte die Behörde am Dienstag in Aschaffenburg mit.

22. Dezember 2020 - 12:40 Uhr | dpa

Eine Bewohnerin der Pflegestation sitzt in ihrem Rollstuhl. © Frank Molter/dpa/Archiv

Großwallstadt In dem Pflegeheim für Senioren waren 39 von 41 Bewohnern positiv auf Sars-CoV-2 getestet worden. Acht Menschen starben binnen zwei Wochen mit oder an einer Coronavirus-Infektion. Zudem waren 20 von 34 Pflegekräften positiv auf das Virus getestet worden. Es sei beim Vorermittlungsverfahren gegen die Heimleitung wegen möglicher Straftaten geblieben, teilte die Staatsanwaltschaft weiter mit. Ob vorliegende Hygienemängel die Infektionen begünstigten, habe nicht festgestellt werden können. Die Hygienemängel seien mittlerweile behoben, sagte eine Sprecherin des Landratsamtes.