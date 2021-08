Computerspiel-Entwickler halten Bayern für besten Standort

In der Computerspielbranche gilt Bayern als besonders guter Standort in Deutschland. Das geht aus einer Mitglieder-Umfrage des Branchenverbands "game" hervor, in der der Freistaat vor Berlin und Nordrhein-Westfalen auf den ersten Platz gewählt wurde. Die Branche sei ein Treiber für Innovationen in allen möglichen Bereichen der Digitalisierung, von virtuellen Industrieanwendungen bis zu hochmodernen Techniken der Filmproduktion, sagte Bayerns Digitalministerin Judith Gerlach (CSU) am Freitag.

13. August 2021 - 09:20 Uhr | dpa

Judith Gerlach (CSU) spricht. © Matthias Balk/dpa/Archivbild

München Mit entscheidend für Computerspiel-Unternehmen sind dem Verband "game" zufolge die finanziellen Förderungen, die sich von Bundesland zu Bundesland unterscheiden. Das Bayerische Staatsministerium für Digitales teilte mit, man fördere die Games-Branche mit mehr als zwei Millionen Euro pro Jahr. © dpa-infocom, dpa:210813-99-826880/2