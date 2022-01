Chrom-Gehalt: Unternehmen ruft Robeez-Krabbelschuhe zurück

Pirmasens

Der Schuhhersteller Royer Deutschland GmbH hat dunkelblaue Krabbelschuhe für Babys zurückgerufen. Das Modell "Greeting Rabbit" der Marke Robeez enthalte Leder, dessen Chrom-Gehalt über dem Grenzwert liege, teilte Royer in Pirmasens am Montag über das amtliche Portal lebensmittelwarnung.de mit. Die bei einer Kontrolle ermittelten Chrom VI-Gehalte im Leder der Schuhe lägen über dem zugelassenen Grenzwert in Höhe von 3 Milligramm pro Kilogramm. Chrom VI könne bei Hautkontakt allergische Reaktionen hervorrufen. Verkauft wurden die mit hellblauen Hasen verzierten Babyschuhe laut lebensmittelwarnung.de in Thüringen, Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen und Bayern. Die Artikel-Nummer lautet 874420-10.