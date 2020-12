Christmette weit vor Mitternacht: Gottesdienste digital

Der Erzbischof von München und Freising, Reinhard Marx, hält am Donnerstag (24.12.2009) in München (Oberbayern) im Liebfrauendom die Christmette. Marx hat an die Gläubigen appelliert, trotz der weltweiten Ängste und Krisen nicht aufzugeben und in Hoffnungslosigkeit zu versinken.

© Tobias Hase/dpa/Archiv