Christian Mikulla wird Leiter des Landesamtes für Umwelt

Der 53 Jahre alte Christian Mikulla wird vom 1. Mai an das bayerische Landesamt für Umwelt leiten. Das kündigte Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) am Donnerstag nach einer Sitzung des Kabinetts an.

11. Februar 2021 - 15:40 Uhr | dpa

München Mikulla bekleidete nach seinem Start beim Geologischen Landesamt verschiedene Führungspositionen in der öffentlichen Verwaltung. Unter anderem hatte er sich um die Neuausrichtung der Umweltforschungsstation Schneefernerhaus GmbH auf der Zugspitze, Deutschlands höchstem Berg, gekümmert, wie das Ministerium mitteilte. Zuletzt war Mikulla als Ministerialrat im Bayerischen Umweltministerium als Referatsleiter für die Bereiche Ressourceneffizienz und Sonderabfallentsorgung verantwortlich. Er wird seine neue Aufgabe zunächst kommissarisch bereits am 1. März beginnen. Er löst Claus Kumutat ab, der seit 2011 an der Spitze des Landesamtes steht und in den Ruhestand wechselt. © dpa-infocom, dpa:210211-99-400479/2