Chemikalien-Flasche vorsorglich gesprengt

Spezialisten des Landeskriminalamtes haben am Dienstag in Regensburg eine Flasche mit Chemikalien in einem Labor der Universität Regensburg kontrolliert gesprengt.

27. April 2021 - 18:49 Uhr | dpa

Ein Polizist steht im Regen vor einem Streifenwagen dessen Blaulicht aktiviert ist.

Regensburg Die Glasflasche mit Diisopropylether sei überlagert gewesen und habe sich zu einer Gefahr entwickelt, teilte die örtliche Polizei mit. Demnach gab es die Befürchtung, sie könne explodieren. Die Räumlichkeiten der Universität waren vorsorglich geräumt, das Gelände um den Sprengort abgesperrt worden. Verletzt wurde nach Angaben der Polizei niemand. © dpa-infocom, dpa:210427-99-376749/2