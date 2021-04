Chemikalie in Straubing ausgelaufen: Niemand verletzt

Straubing (dpa(lby) - In Chemieschutzanzügen sind Feuerwehrleute am Donnerstagabend zu einem Einsatz bei einer Lagerhalle in Straubing ausgerückt. Dort laufe eine ätzende Flüssigkeit aus, teilte die Freiwillige Feuerwehr Straubing auf Twitter mit. "Die Halle wurde geräumt. Für Anwohner und die angrenzenden Firmen besteht keine Gefahr." Verletzt wurde niemand.

Die Flüssigkeiten müssten aufwendig abgepumpt werden. Laut Polizei hatte ein Gabelstaplerfahrer eine Palette befördert. Dabei sei ein Fass beschädigt worden, sagte ein Sprecher. Bei der Flüssigkeit handele es sich um eine Lauge zu Reinigungszwecken. Vier Löschzüge seien im Einsatz.

© dpa-infocom, dpa:210422-99-314800/2