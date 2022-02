Chaosfahrt in Fürth: Lkw gerade erst losgefahren

Der betrunkene Lkw-Fahrer ist zum Zeitpunkt der verheerenden Chaosfahrt in Fürth noch nicht lange unterwegs gewesen.

Der Lkw-Fahrer hatte am Dienstag vergangener Woche eine Straße in Fürth verwüstet. (Symbolbild)

Fürth

Der 50-Jährige habe seine Fahrt in Fürth gestartet, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth am Dienstag. Medien hatten zuvor darüber berichtet.

Der Fahrer hatte am Dienstag vergangener Woche eine Straße in der Stadt nahe Nürnberg verwüstet. Drei Menschen wurden leicht verletzt, ein Haus ist unbewohnbar, Autos gingen in Flammen auf.

Ein Atemalkoholtest ergab nach Angaben der Polizei später zwei Promille. Der Fahrer habe eingeräumt, betrunken am Steuer gesessen zu haben, sagte die Sprecherin der Staatsanwaltschaft.

Weitere Angaben zu dem Unfall machte sie zunächst nicht. Die Polizei ermittelt gegen den 50-Jährigen unter anderem wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort, fahrlässiger Körperverletzung, fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Brandstiftung.