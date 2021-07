CDU und CSU planen Wahlkampfabschluss in München

Der Abschluss des Bundestagswahlkampfs von CDU und CSU soll am 24. September auf dem Münchner Nockherberg stattfinden. Dies erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus der CSU, zuvor hatte CDU-Chef Armin Laschet sich dem Vernehmen nach laut Teilnehmern auch im Parteivorstand in Berlin entsprechend geäußert. Der Nockherberg bietet eine große Veranstaltungshalle, in der theoretisch bis zu 3000 Personen Platz hätten. Wie die Veranstaltung aber wegen der Corona-Krise konkret ablaufen soll, muss sich noch zeigen. In jedem Fall werden Laschet und CSU-Chef Markus Söder anwesend sein sowie sicher auch viele andere Parteifunktionäre.

05. Juli 2021 - 17:00 Uhr | dpa

Armin Laschet und Markus Söder während einer Pressekonferenz. © Kay Nietfeld/dpa/Archivbild