CDU und CSU beraten bei Präsidiumssitzung über weiteren Kurs

Gut ein Vierteljahr vor den Landtagswahlen in Bayern und Hessen treffen sich die Spitzen von CDU und CSU heute (10.00 Uhr) zu einer Standortbestimmung in München. Bei der gemeinsamen Sitzung der beiden Parteipräsidien dürfte die Kritik an der Ampel-Regierung und die klare Abgrenzung zur AfD im Zentrum stehen.

29. Juni 2023 - 18:10 Uhr | dpa

CSU-Chef Markus Söder nimmt an einer Pressekonferenz teil. © Peter Kneffel/dpa/Archivbild