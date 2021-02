Campingplatz: Dauercamper pocht auf Kündigungsschutz

Leben im Wohnwagen, idyllisch am See auf dem Campingplatz: Für manche ist das so das bessere Wohnen. Doch gilt dann auch der Mieterschutz? Darum streitet ein Dauercamper vom Starnberger See vor Gericht.

20. Februar 2021 - 11:01 Uhr | AZ/dpa

Wohnwagen stehen auf einem Campingplatz. © Frank Molter/dpa/Symbolbild