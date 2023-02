Busunglück bei Junggesellenabschied in Österreich: Toter war der Bräutigam

Ein Reisebus aus dem Raum Passau mit 32 Passagieren ist am späten Samstagabend in Österreich verunglückt. Ein Mann ist bei seinem eigenen Junggesellenabschied gestorben.

Schladming - Bei dem schweren Busunglück in Österreich ist ein junger Mann während seines eigenen Junggesellenabschieds ums Leben gekommen. Das berichten die Mediengruppe Bayern und andere Medien am Sonntag.

Bei dem Toten handelt es sich demnach um einen 31-Jährigen aus dem bayerischen Landkreis Rottal-Inn. Er hatte mit Freunden einen Rodelausflug anlässlich seines Junggesellenabschieds nach Schladming in Österreich unternommen. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurde bei dem Unfall am späten Samstagabend außerdem der 51 Jahre alte Fahrer besonders schwer, vier weitere Insassen schwer und 26 leicht verletzt. An Bord waren insgesamt 32 Männer aus Niederbayern.

Der Bus aus Bayern ist auf der Rohrmooser Landstraße L722 in Richtung Schladming in der sogenannten "Schlösselkehre" rund 100 Kilometer südöstlich von Salzburg über eine Böschung gestürzt.

Rettungskräfte der Feuerwehr sind am Unglücksort im Einsatz. © Christoph Schlüsslmayr (BFV LIEZEN/AP)

Mehrere Verletzte, ein Toter

Er überschlug sich mehrmals und landete auf dem Dach eines an dem Hang gebauten Firmengebäudes. Die Unfallursache wurde noch ermittelt.