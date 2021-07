Busfahrer findet vermissten Jungen

Ein Regensburger Busfahrer hat der Polizei dabei geholfen, einen vermissten Jungen zu finden. Der Zehnjährige war kurz zuvor mit seiner Familie nach Regenstauf (Landkreis Regensburg) gezogen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Nach seinem ersten Tag an der neuen Schule in Regensburg sollte der Junge am Freitag alleine mit dem Bus nach Hause fahren. Doch der Zehnjährige, der sich noch nicht auskannte, stieg in den falschen Bus.

27. Juli 2021 - 15:29 Uhr | dpa

Regenstauf Als das Kind bis zum Nachmittag nicht zu Hause angekommen war, verständigten seine Eltern die Polizei. Die Beamten informierten den Angaben zufolge die örtlichen Busunternehmen und baten die Fahrer, nach dem Vermissten Ausschau zu halten. Ein Busfahrer erkannte, dass die Beschreibung auf ein Kind in seinem Bus passte und verständigte die Polizei. Die Einsatzkräfte übergaben den Jungen dann seiner Familie. © dpa-infocom, dpa:210727-99-560287/2