Bundestagswahlkampf: Gohlke und Ernst wollen Linke anführen

Die beiden Bundestagsabgeordneten Nicole Gohlke und Klaus Ernst wollen als Doppelspitze Bayerns Linke in den Bundestagswahlkampf führen. "Mit dem Vorschlag werben wir bei den Delegierten für einen Wahlkampf, der die Jahrhundertfrage Soziale Gerechtigkeit in den Mittelpunkt rückt", sagte die Landesvorsitzende Kathrin Flach Gomez der Deutschen Presse-Agentur in München. Der Landesvorstand unterstütze die Bewerbung. Für den 27. März sei die Nominierungsveranstaltung in Veitshöchheim geplant. Die Bundestagswahl findet am 26. September statt.

28. Januar 2021 - 07:19 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen 0 Empfehlungen

Nicole Gohlke (Die Linke), Mitglied des Deutschen Bundestages, spricht. © Christoph Soeder/dpa/Archivbild