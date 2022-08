Bundespräsident zu Gast bei den Bayreuther Festspielen

Bei den Bayreuther Festspielen ist Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier von Schaulustigen mit Applaus empfangen worden. Am Sonntag besuchten er und seine Frau Elke Büdenbender das weltberühmte Festival, um eine "Tannhäuser"-Aufführung anzuschauen.

Bayreuth

Vor dem Königsbau des Festspielhauses wurde das Paar vom Bayreuther Oberbürgermeister Thomas Ebersberger und der bayerischen Europaministerin Melanie Huml (beide CSU) begrüßt.

Passend dazu spielten Bläser des Festspielorchesters auf dem Balkon einige Takte aus der Ouvertüre - das traditionelle Zeichen in Bayreuth, dass die Vorstellung bald beginnt.

Büdenbender trug ein blaues, knielanges Kleid mit Mantel. Wenige Minuten nach ihrer Ankunft betraten sie und Steinmeier das Festspielhaus. Drinnen wollte Festival-Intendantin Katharina Wagner die prominenten Gäste begrüßen.

Es war der zweite Anlauf des Bundespräsidenten, im Festspielhaus der Musik Richard Wagners zu lauschen: Im vergangenen Jahr war ebenfalls der Besuch einer "Tannhäuser"-Aufführung geplant, doch wegen der damals dramatischen Situation in Afghanistan sagte Steinmeier ab.

Bundespräsidenten waren in früheren Jahren immer wieder zu Gast auf dem Grünen Hügel: Richard von Weizsäcker besuchte Bayreuth 1993 an der Seite von Michail Gorbatschow. 2013 war der damalige Bundespräsident Joachim Gauck zur Eröffnung nach Bayreuth gereist. Die "Tannhäuser"-Inszenierung gilt vielen Beobachterinnen und Beobachtern als derzeit stärkste Produktion der Festspiele. Das Festival endet am 1. September.