Bund Naturschutz: Pläne für ICE-Werk "überdimensioniert"

Der Bund Naturschutz (BN) hat die Pläne für das bei Nürnberg geplante ICE-Instandhaltungswerk als überdimensioniert kritisiert. Der Bau sei an allen infrage kommenden Flächen nur mit großen Umwelteingriffen zu realisieren und deshalb höchst umstritten, sagte der Vorsitzende des BN in Bayern, Richard Mergner, am Montag. "Es geht aber auch deutlich flächensparender."

23. August 2021 - 13:11 Uhr | dpa

