Bulle flüchtet bei Verladung und kollidiert mit Auto

Ein Bulle ist beim Verladen in der Oberpfalz geflüchtet und mit einem Auto zusammengestoßen. Dabei wurde ein Mädchen verletzt. Das Tier habe am Montag in Fensterbach (Landkreis Schwandorf) die Flucht ergriffen und sei auf eine Überführung der A6 gelaufen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Dort stieß der Bulle mit dem Fahrzeug einer 40-Jährigen zusammen, die mit drei anderen Menschen unterwegs war. Eine Neunjährige erlitt eine Schulterprellung. Auch der Bulle wurde verletzt, die Polizei erschoss ihn noch vor Ort.

16. November 2021 - 11:56 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Fensterbach © dpa-infocom, dpa:211116-99-18114/2