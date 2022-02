Bub verirrt sich nach Schule: Polizei bringt ihn nach Hause

Marktoberdorf

Ein Siebenjähriger hat sich im Allgäu auf dem Rückweg von der Schule verlaufen und ist von Polizisten nach Hause gebracht worden. Eine Passantin sah den Buben weinend im Zentrum von Marktoberdorf (Landkreis Ostallgäu) und sprach ihn an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er war am Montagmittag mit dem Bus von der Schule gekommen und fand den Weg zu der Wohnung nicht mehr, in die er vor kurzer Zeit mit seiner Familie gezogen war. Wie ein Polizeisprecher sagte, fanden Streifenbeamte dann über den Nachnamen des Jungen die Wohnadresse heraus und übergaben ihn seiner Mutter.