Bub alleine und ohne Schuhe auf Tour

Mindelheim

Ein Vierjähriger hat in Schwaben alleine einen Ausflug unternommen. Ohne Schuhe war der Bub am Donnerstag in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) unterwegs. Ein Passant bemerkte das weinende Kind und brachte es zur Polizei. Die Beamten ermittelten nach Angaben vom Freitag schnell die Mutter, die den Buben abholte. Er war wohl seinem Opa entwischt.