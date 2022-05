Brotzeit am Steuer gemacht: Lkw kippt auf der A8 um

Am Samstag ist auf der A8 in Richtung München ein Lastwagen umgekippt, der Fahrer kam ins Krankenhaus. Laut Zeugen machte der 52-Jährige zuvor während der Fahrt eine Brotzeit am Steuer.

07. Mai 2022 - 16:21 Uhr | AZ

Der Mann soll während der Fahrt gegessen haben. (Symbolbild) © imago/Shotshop

Irschenberg - Ein Lkw ist am Samstag auf der A8 Richtung München bei Irschenberg von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Das Fahrzeug prallte erst links, dann rechts gegen die Schutzplanke und durchbrach dabei die Mittelschutzplanke, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die vermeintliche Unfallursache macht fassungslos: Laut Zeugenaussagen soll der 52-jährige Lkw-Fahrer während der Fahrt Brotzeit gemacht haben. Zum Unfall kam es dann, weil er auf der Beifahrerseite nach weiteren Zutaten gesucht hatte. Lkw-Fahrer bricht sich bei Unfall die Hand Der 52-Jährige konnte das Führerhaus nach dem Unfall eigenständig verlassen, mit einer gebrochenen Hand kam er noch relativ glimpflich davon. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden an den Planken auf rund 5.000 Euro, der Schaden am Lkw wird auf etwa 100.000 Euro geschätzt. Es kam zu Behinderungen in beide Richtungen. Der Verkehr staute sich auf mehrere Kilometer Länge zurück.