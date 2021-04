Brinkhaus und Dobrindt: Zeit für Lösung der K-Frage ist reif

Die Spitzen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion dringen auf eine rasche Klärung der Kanzlerkandidatenfrage der Union. "Wir haben ein großes Interesse daran, dass die ganze Sache zügig jetzt vonstatten geht", sagte der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus (CDU) am Sonntag in Berlin vor Beginn einer Klausurtagung des geschäftsführenden Vorstands der Fraktion. "Ich denke mal, heute Abend sind wir wieder einen Schritt weiter." CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt betonte: "Die Zeit ist reif, dass wir in den nächsten zwei Wochen die Entscheidungen treffen."

11. April 2021 - 10:40 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Ralph Brinkhaus (CDU, l), Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, spricht neben Alexander Dobrindt. © Michael Kappeler/dpa