Brinkhaus: Rechne mit baldiger Stellungnahme von Nüßlein

Die Spitze der Unionsfraktion erwartet zeitnah eine Stellungnahme des im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen in die Kritik geratenen CSU-Politikers Georg Nüßlein.

Berlin

Er rechne damit, dass sich Nüßlein in den nächsten Tagen äußern werde, sagte Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) am Dienstag vor Online-Beratungen der Unionsfraktion im Bundestag. Dies werde man abwarten. Für jeden gelte die Unschuldsvermutung. "Ich denke mal, dass sich da einiges hoffentlich auch aufklären wird", sagte er. Die Fraktion unterstütze die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt nannte es angemessen, dass Nüßlein nun Zeit habe, um die Situation zu ordnen. Wenn dies geschehen sei, werde Nüßlein die Landesgruppe und die Fraktion informieren. Wann das sein werde, sei noch nicht zu sagen. Nüßlein sei in der aktuellen Plenarwoche nicht in Berlin. Dobrindt sprach von für alle sehr überraschenden Vorwürfen. Nach wie vor gelte die Unschuldsvermutung. Alle hätten ein Interesse daran, dass Nüßlein die Möglichkeit nutze, die Dinge zu sortieren.

Gegen den 51 Jahre alten Nüßlein wird unter anderem wegen des Anfangsverdachts der Bestechlichkeit und Bestechung von Mandatsträgern im Zusammenhang mit dem Ankauf von Corona-Atemschutzmasken ermittelt. Nüßleins Anwalt hatte am Freitag mitgeteilt, dass sein Mandant die Vorwürfe für nicht begründet halte. Nüßlein lässt wegen der Ermittlungen gegen ihn sein Amt als stellvertretender Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ruhen. Die Generalstaatsanwaltschaft München hatte am Donnerstag 13 Objekte in Deutschland und in Liechtenstein durchsuchen lassen und Beweismittel sichergestellt.

