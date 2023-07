Briefwahlunterlagen gehen am 28. August raus

Sechs Wochen vor der Landtagswahl werden in Bayern die Briefwahlunterlagen versendet. Stichtag sei der 28. August, teilte der Landeswahlleiter am Montag in Fürth mit. Die Wahlberechtigten, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, können bis zwei Tage vor der Wahl am 8. Oktober schriftlich oder persönlich bei ihrer Gemeinde einen Wahlschein beantragen.

10. Juli 2023 - 13:08 Uhr | dpa

Verschiedene Stimmzettel stecken in einem Stimmzettelumschlag zur Briefwahl. © Friso Gentsch/dpa/Symbolbild

München "Um sicherzustellen, dass die Stimme gezählt wird, sollte der Wahlbrief bereits einige Tage vor dem Wahltag mit der Post verschickt werden", sagte Landeswahlleiter Thomas Gößl. Sollte aber am Wahlsonntag eine nachweisbare Krankheit auftreten, kann auch kurzfristig ein Wahlschein bis 15.00 Uhr beantragt werden. Wahlberechtigt sind alle volljährigen deutschen Staatsbürger, die seit mindestens drei Monaten im Freistaat wohnen. Nach Schätzungen des Bayerischen Landesamtes für Statistik könnten bei der Landtagswahl über 9,5 Millionen Bayern ihre Stimme abgeben, ausgehend von den letzten Bundestags- und Landtagswahlen. Die Wahllokale werden von 8.00 bis 18.00 Uhr geöffnet sein.