Briefträgerin soll über Jahre Briefe für sich behalten haben

In der Garage einer Postzustellerin in Oberfranken hat die Polizei ungefähr 5000 mutmaßlich gestohlene Briefe gefunden. Die Ermittler entdeckten am Freitag in Leupoldsgrün (Landkreis Hof) zahlreiche Gruß- beziehungsweise Postkarten sowie andere Postsendungen, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Die 28-jährige Briefträgerin hatte den Angaben zufolge einige der Briefe geöffnet. Die Beamten gehen davon aus, dass sich die Frau in den letzten fünf Jahren an dem in den Post- und Grußkarten enthaltenem Geld bereichert hat. Die Polizei stellte die Post sicher. Gegen die Frau wird wegen Verletzung des Briefgeheimnisses sowie Diebstahl ermittelt.

20. November 2021 - 13:29 Uhr | dpa

Nicht merken X Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt. zur Merkliste Merken X Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden. Jetzt registrieren / einloggen Artikel empfehlen

Eine Polizistin trägt ein Abzeichen der bayerischen Polizei. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Leupoldsgrün © dpa-infocom, dpa:211120-99-73917/2