Brennender Sessel: Seniorenheim evakuiert

Vermutlich ein defekter elektrischer Sessel hat in einem mittelfränkischen Seniorenheim ein Feuer ausgelöst. Acht Menschen in der Einrichtung in Schwarzenbruck (Landkreis Nürnberger Land) erlitten eine Rauchvergiftung, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

28. Juli 2021 - 11:50 Uhr | dpa

Das Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Feuerwehrfahrzeugs. © Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Schwarzenbruck Alle Bewohner und Mitarbeiter des Hauses konnten sich demnach bei dem Brand am Dienstag in Sicherheit bringen. Die Verletzten wurden ins Krankenhaus gebracht. Brandursache war nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt des elektrischen Sessels. Der Sachschaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei rund 50.000 Euro. © dpa-infocom, dpa:210728-99-575774/2