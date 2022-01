Brandanschlag auf Asylbewerberheim: Tatverdächtiger in Haft

Nach dem Brandanschlag auf eine Asylbewerberunterkunft im niederbayerischen Simbach am Inn sitzt ein Tatverdächtiger in Haft.

München - Der 42-jährige Mann aus dem Landkreis Dingolfing-Landau stehe im Verdacht, "dass er den Brand legte, um Bewohner der Unterkunft aus fremdenfeindlicher Motivation zu töten", teilten die Generalstaatsanwaltschaft München und das Polizeipräsidium Niederbayern am Montag mit.

Nach Auswertung seiner Handydaten und seines Chatverkehrs bestehe der Verdacht des versuchten Mordes und versuchter schwerer Brandstiftung. Anhaltspunkte für seine Beteiligung in einer extremistischen Organisation oder für eine unmittelbare Beteiligung von weiteren Personen an der Tat gebe es nicht.

Am Morgen des 16. Oktober waren bei einer Asylbewerberunterkunft in Simbach ein Papiercontainer und Fußmatten in Brand gesetzt worden. Dadurch entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Der Beschuldigte wurde bereits am 15. Dezember festgenommen und ist seitdem in Haft. Das Ermittlungsverfahren wurde am 22. Dezember von der Generalstaatsanwaltschaft übernommen. "Der Beschuldigte hat sich zum Tatvorwurf eingelassen", teilten die Ermittlungsbehörden mit. Aufgrund der laufenden Ermittlungen könnten derzeit aber keine weiteren Auskünfte erteilt werden.