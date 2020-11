Brand in Schwaben richtet 75 000 Euro Schaden an

Mindelheim

Bei einem Brand in Schwaben ist am frühen Freitagmorgen ein Schaden in Höhe von etwa 75 000 Euro entstanden. Das Feuer brach im Anbau eines Einfamilienhauses in Mindelheim (Landkreis Unterallgäu) aus, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Ein Nachbar bemerkte die Flammen vor den Bewohnern: Er weckte den 70-Jährigen und seine 71 Jahre alte Frau und verständigte die Rettungskräfte. Die konnten ein Übergreifen der Flammen auf das Haus verhindern. Niemand wurde verletzt, die Brandursache war zunächst unklar.