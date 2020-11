Brand in Schwabach: Schaden im hohen sechsstelligen Bereich

In Schwabach-Oberbaimbach ist am späten Montagnachmittag eine Scheune in Brand geraten. Die Flammen griffen auch auf ein angrenzendes Wohnhaus über, wie die Polizei am Abend mitteilte. Dabei entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden im hohen sechsstelligen Bereich. Verletzt wurde niemand.

24. November 2020 - 05:49 Uhr | dpa

Der Schriftzug "Feuerwehr" ist auf einem Einsatzfahrzeug angebracht. © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

Schwabach Laut Mitteilung hatten die Bewohner des Hauses den Brand in der Scheune bemerkt und sich rechtzeitig in Sicherheit gebracht. Die Feuerwehr sei mit einem Großangebot angerückt, habe das Übergreifen der Flammen aber nicht verhindern können. Rund 100 Einsatzkräfte der Feuerwehr und Rettungsdienst seien vor Ort gewesen. Nachdem das Feuer gelöscht werden konnte, richtete die Feuerwehr den Angaben zufolge eine Brandwache ein, um einen erneuten Ausbruch zu verhindern. Die Maßnahmen würden voraussichtlich bis in die Morgenstunden andauern, teilte die Polizei mit. Die Brandursache war zunächst unklar.