Gangkofen

Nach dem Feuer in einer Schreinerei im niederbayerischen Landkreis Rottal-Inn gehen die Ermittler von einer Brandstiftung aus. Am Tatort in Gangkofen seien Spuren von Brandbeschleuniger sowie Einbruchsspuren gefunden worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Das Feuer verursachte am Dienstag einen Schaden von mehreren Zehntausend Euro.