Brand in Pfarrhaus: 100.000 Euro Schaden

Forheim

Bei einem Brand in einem Pfarrhaus in Forheim (Landkreis Donau-Ries) ist das Wohnzimmer völlig ausgebrannt. Ein überhitzter Ofen soll laut Polizei die Möbel in Brand gesteckt haben. Der Schaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 100.000 Euro. Ein Mensch erlitt eine Rauchgasvergiftung.