Brand in oberbayerischem Supermarkt: Polizei nimmt Mann fest

Bei einem Feuer ist ein Supermarkt in Oberbayern schwer beschädigt worden.

Großkarolinenfeld

Es handle sich vermutlich um Brandstiftung, sagte ein Polizeisprecher am Samstagmorgen. Ein Mann sei vorläufig festgenommen worden.

Das Gebäude in Großkarolinenfeld (Landkreis Rosenheim) stand demnach am Freitagabend in Flammen. Menschen wurden ersten Erkenntnissen zufolge nicht verletzt. Weitere Details wie die Höhe des Schadens waren zunächst unklar.

