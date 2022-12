Brand in Mehrfamilienhaus: 28-Jähriger Bewohner festgenommen

Ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in Neustadt bei Coburg hat einen Großeinsatz ausgelöst. Ein Mann wurde nach Polizeiangaben verletzt. Noch während der Löscharbeiten am frühen Samstagmorgen habe sich ein 28-jähriger Bewohner gemeldet und angegeben, das Feuer vorsätzlich gelegt zu haben, teilten Staatsanwaltschaft und Polizei mit.

31. Dezember 2022 - 17:23 Uhr | dpa

Neustadt bei Coburg Rund 100 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren, des Rettungsdienstes, des Technischen Hilfswerks und der Polizei waren vor Ort. Ein 49-jähriger Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasvergiftung und wurde medizinisch versorgt. An dem Haus entstand ein Sachschaden von 150.000 Euro. Ein Ermittlungsrichter erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Coburg Untersuchungshaftbefehl.