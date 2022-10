Brand in landwirtschaftlicher Halle: Eine Million Schaden

Bernried

Bei einem Brand in Niederbayern ist nach ersten Erkenntnissen der Polizei ein Sachschaden von etwa einer Million Euro entstanden. Das Feuer sei am Mittag aus bisher ungeklärten Gründen in einer landwirtschaftlichen Halle in Bernried (Landkreis Deggendorf) ausgebrochen, erklärte ein Polizeisprecher am Samstag. Dort befanden sich unter anderem landwirtschaftliche Geräte und Strohballen, jedoch keine Tiere. Am Nachmittag dauerten die Löscharbeiten noch an. Verletzt wurde niemand.