Straubing

Beim Brand einer Lagerhalle in Niederbayern ist ein Sachschaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Wie die Polizei am Sonntag bestätigte, brach das Feuer in der Halle in Straubing am Samstag aus. Die Brandursache war zunächst unklar. Es wurden weder Menschen noch Tiere verletzt. In der Halle lagerten landwirtschaftliche Geräte.