Brand in Hotelruine: Polizei geht von Brandlegung aus

Knapp zwei Wochen nach dem Großbrand in einem ehemaligen Hotelkomplex im Landkreis Regen geht die Polizei von einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Brandlegung aus. Wie genau das Feuer in Habischried bei Bischofmais ausgelöst wurde, ist weiterhin unklar, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. "Die Ermittlungen gestalten sich wirklich als sehr schwierig", so ein Sprecher. "Wir gehen vor allem nach dem Ausschlussprinzip vor."

04. August 2022 - 15:39 Uhr | dpa

Bischofmais Bei dem Feuer am 23. Juli war an der Hotelruine - einem sogenannten "Lost Place" - ein Schaden von mindestens dreieinhalb Millionen Euro entstanden.