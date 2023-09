Brand in Hopfentrocknungsanlage: Halbe Million Euro Schaden

Die Feuerwehr löscht eine in Brand geratene Hopfentrocknungsanlage.

Siegenburg

Beim Brand einer Hopfentrocknungsanlage in Niederbayern ist ersten Einschätzungen zufolge ein Schaden von rund einer halben Million Euro entstanden. Das sagte eine Sprecherin der Polizei am Donnerstagabend. Verletzt wurde bei dem Feuer in Staudach bei Siegenburg (Landkreis Kelheim) niemand. Die Flammen seien bereits gelöscht, die Feuerwehr unter anderem zur Brandwache aber noch vor Ort im Einsatz, hieß es. Die Brandursache war zunächst unklar.