Brand in Füssen: Zwei Verletzte und 500.000 Euro Schaden

Füssen

Bei einem Brand eines Reihenmittelhauses in Füssen (Landkreis Ostallgäu) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei rund 500.000 Euro, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte. Ein Anwohner habe den Brand am Sonntagabend bemerkt. Trotz der Löscharbeiten der Feuerwehr griff das Feuer auf die beiden angrenzenden Dächer über. Die betroffenen Dachstühle seien stark beschädigt worden. Die Ursache für den Brand sei noch unklar. 100 Einsatzkräfte seien vor Ort gewesen.