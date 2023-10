Brand in Fabrik des Zuckerherstellers "Südzucker"

In der Fabrik des Zuckerherstellers "Südzucker" ist in der Nacht zum Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Betroffen seien zwei Fabrikhallen in Ochsenfurt im Landkreis Würzburg, wie die Polizei Unterfranken auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

05. Oktober 2023 - 06:50 Uhr | dpa

Ochsenfurt Bei einem Verarbeitungsprozess der Zuckerrübenschnitzel, der Trocknung durch Hitze, hätten diese auf einem Förderband in einer Halle Feuer gefangen. Da das Förderband mit einer weiteren Fabrikhalle verbunden sei, sei auch dort ein Feuer ausgebrochen. Feuerwehr, Polizei und Kriminalpolizei sind vor Ort im Einsatz. Der Brand konnte bereits um kurz nach 3 Uhr gelöscht werden, so die Polizei. Zu Ausmaß und Höhe des entstandenen Sachschadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen, einen Personenschaden habe es nicht gegeben.