Brand in der Altstadt von Dinkelsbühl

Im mittelfränkischen Dinkelsbühl ist am Mittwoch der Turm des Nördlinger Tors in Brand geraten. Der Turm ist Teil der historischen Stadtbefestigung und wurde um das Jahr 1400 erbaut. Ein Bürger habe den Brand in den frühen Morgenstunden entdeckt, teilte eine Sprecherin der Stadt mit. Die alarmierte Feuerwehr konnte den Brand noch am Morgen löschen.

09. August 2023 - 12:05 Uhr | dpa

Ein Mitglied der Feuerwehr spritzt aus einem Schlauch mit Wasser. © David Inderlied/dpa/Symbolbild

Dinkelsbühl Verletzt wurde bei dem Brand in den unbewohnten Turm nach Angaben der Polizei niemand. Auch gebe es bislang keine Hinweise auf Brandstiftung. Die genaue Brandursache war zunächst noch unklar. Brandermittler besichtigten am Mittag den Brandort. Wie hoch der entstandene Schaden ist, lasse sich noch nicht beziffern, sagte ein Sprecher der Polizei. Nach Angaben der Stadt wurden das erste und zweite Stockwerk des Turms vollständig zerstört. Auch sei durch die Löscharbeiten ein Wasserschaden am Turm und an Nebengebäuden entstanden. Der Turm gehört der Stadt und wird an einen Verein verpachtet. Neben einer historischen Wachstube sind dort den Angaben zufolge historische Gewänder und Uniformen sowie wechselnde Ausstellungen untergebracht.