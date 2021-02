Brand einer Lagerhalle in Weißenhorn: 150 000 Euro Schaden

Beim Brand einer Lagerhalle in Weißenhorn ist ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 150 000 Euro entstanden. Ein Passant bemerkte die Flammen am Sonntagabend an dem Holzgebäude und alarmierte die Feuerwehr, wie die Polizei mitteilte. Insgesamt 125 Einsatzkräfte verhinderten, dass das Feuer auf benachbarte Gebäude übergriff. Die Lagerhalle brannte fast vollständig aus, Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache war zunächst nicht bekannt.

15. Februar 2021 - 05:19 Uhr | dpa

Ein Löschfahrzeug fährt mit Blaulicht über eine Straße. © Carsten Rehder/dpa/Symbolbild

Weißenhorn © dpa-infocom, dpa:210215-99-442874/3